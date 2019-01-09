Малкин пожертвовал 4 миллиона рублей пострадавшим в Магнитогорске

Российский хоккеист Евгений Малкин, выступающий за клуб НХЛ "Питтсбург Пингвинз", перечислил четыре миллиона рублей на специальный счет для пожертвований пострадавшим от взрыва дома в Магнитогорске. Об этом он сообщил представителям хоккейного клуба "Металлург".

Кроме того, как сообщает официальный сайт магнитогорского клуба "Металлург", коллеги Малкина по "Питтсбургу" также приняли решение не оставаться в стороне и организовали отдельный сбор средств, которые в скором времени также будут переведены на этот же счет.

Малкин является уроженцем Магнитогорска, а свою хоккейную карьеру он начинал в "Металлурге", за который выступал с 2003 по 2006 год, а также с 2012 по 2013 год. Ранее Вести.Ru сообщали о том, что после трагедии в Магнитогорске Малкин вышел на один из матчей чемпионата НХЛ в коньках с памятными надписями.

Напомним, что под завалами обрушенного подъезда жилого дома погибли 39 человек.