У австралийского премьера нашли две левые ноги

Сотрудники австралийского премьера Скотта Моррисона попались на фотомонтаже. Они решили заретушировать старую обувь чиновника на семейном фото и в результате по ошибке "приклеили" мужчине два левых кроссовка. Обман быстро вскрылся, сообщает Guardian.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено фото Скотта Моррисона в двух одинаковых кроссовках.

#auspol story of 2019: our latest PM (ScoMo) had nice white shoes photoshopped onto his feet for his official https://t.co/eXNtcX7xTa site?! Yup. Regular bloke. Our tax dollars hard at work. #shoegate pic.twitter.com/kA0gG0yy9L — Luke (@lukerhn) 8 января 2019 г.

Интернет-пользователи быстро заметили подлог и высмеяли Моррисона в соцсетях.

RT schnozzman: Yo did I do this right?#Shoegate pic.twitter.com/555hbcaIfb — REAL ANDREW LANDERYOU HOURS (@LanderyouAndrew) 8 января 2019 г.

Вскоре "отфотошопленный" снимок удалили с официального сайта премьера.

Сам Моррисон отнесся к произошедшему с юмором. Он опубликовал настоящее фото своей обуви и предложил подчиненным в следующий раз поправить ему прическу с помощью графических редакторов, а не концентрироваться на обуви.