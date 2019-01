У австралийского премьера нашли две левые ноги

Сотрудники австралийского премьера Скотта Моррисона попались на фотомонтаже. Они решили заретушировать старую обувь чиновника на семейном фото и в результате по ошибке "приклеили" мужчине два левых кроссовка. Обман быстро вскрылся, сообщает Guardian.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено фото Скотта Моррисона в двух одинаковых кроссовках.

#auspol story of 2019: our latest PM (ScoMo) had nice white shoes photoshopped onto his feet for his official https://t.co/eXNtcX7xTa site?! Yup. Regular bloke. Our tax dollars hard at work. #shoegate pic.twitter.com/kA0gG0yy9L

Интернет-пользователи быстро заметили подлог и высмеяли Моррисона в соцсетях.

Вскоре "отфотошопленный" снимок удалили с официального сайта премьера.

Сам Моррисон отнесся к произошедшему с юмором. Он опубликовал настоящее фото своей обуви и предложил подчиненным в следующий раз поправить ему прическу с помощью графических редакторов, а не концентрироваться на обуви.

Message to my Department (PM&C): I didn’t ask for the shoeshine, but if you must Photoshop, please focus on the hair (lack thereof), not the feet! 😀

Here they are in all their glory — my footwear of choice whenever I can get out of a suit. pic.twitter.com/hKKUstnArq