Тифози отметили день рождения "Лацио" стычками с полицией

В Риме болельщики футбольного "Лацио" буйно отметили 119 день рождения своего любимого клуба. Празднования толпы тифози из 2,5 тысяч человек завершились беспорядками и столкновениями с местными полицейскими.

В потасовке принимали участие не все. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ANSA, от общей толпы отделилась небольшая группа агрессивных поклонников "лациале" в черных масках, которая принялась забрасывать камнями и бутылками сотрудников правопорядка. В ответ фанаты получили слезоточивый газ и струю воды из пожарного шланга.

В итоге пострадало семь полицейских. Три хулигана было задержано.