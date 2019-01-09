В московских школах отменили занятия на свежем воздухе

В Москве из-за мороза в образовательных учреждениях временно отменены занятия, проводимые на открытом воздухе, передает РИА Новости.

По прогнозу синоптиков, на текущей неделе в столицу придут 18-градусные морозы​​​.

Как сообщили в пресс-службе департамента образования в среду, если температура воздуха достигнет отметки, при которой посещение школ не рекомендовано, ученики и родители будут немедленно проинформированы.

В департаменте отметили, что оставшиеся дома учащиеся продолжат обучение дистанционно.

По рекомендации Роспотребнадзора, проведение уроков в школах отменяется при снижении температуры воздуха до -25 градусов.