В Подольске задержали подозреваемого в убийстве полицейского

Подозреваемый в убийстве полицейского в Подольске задержан, в ближайшее время он будет доставлен на допрос к следователю, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МВД по Московской области.

Преступление было совершено в ночь на 9 января. Погибший являлся дознавателем в Весьегонском районе Тверской области. В Подольске майор находился в гостях.

По предварительным данным, полицейский был убит в ходе бытового конфликта, возникшего на почве ревности. Подозреваемый — житель Чувашии — напал на него с ножом. Известно, что задержанный ранее уже был судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.