Самолет из Дубая обледенел и экстренно сел в Самаре

Boeing-737 авиакомпании Flydubai совершил экстренную посадку в Самаре. Как сообщает РИА Новости, самолет, следовавший из Дубая в Самару, сел в аэропорту Курумоч.

По предварительной информации, перед самой посадкой у лайнера возникли проблемы с закрылками — они обледенели. Самолет находился в воздухе на полчаса дольше запланированного. После этого пилоты приняли решение совершить аварийную посадку в аэропорту прибытия.

На борту находились 170 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадавших и повреждений самолета нет.