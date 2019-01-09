Эксперты WADA начнут работу в Москве 10 января

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) приступят к извлечению данных Московской антидопинговой лаборатории в четверг, 10 января. Однако на данный момент о прибытии специалистов в столицу России не известно, о чем сообщил журналист AP Джеймс Эллингворт.

"Пока ничего не известно о прибытии делегатов WADA. 9 января – лишь день приезда, а реальная работа начнется уже завтра, — признается Эллингворт в свом Twitter, слова которого приводит Чемпионат.Com. – WADA находится в непростой ситуации, ведь у него есть одно реальное оружие – повторное отстранение Российского антидопингового агентства. Однако новое руководство РУСАДА – наиболее близкий и, вероятно, единственный союзник всемирной организации в российском спорте".

Напомним, что ранее пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил о том, что российская сторона достигла понимания с представителями WADA относительно дальнейшего сотрудничества организаций.