Водителя фургона зажало между фурой и грузовиком на МКАД

Один человек пострадал в столкновении фуры и двух фургонов на северо-востоке Москвы, мужчину доставили в больницу на вертолете. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.

ДТП произошло в среду днем на 103-м километре МКАД, в Гольянове. Судя по представленным кадрам, фургон врезался в притормозившую перед ним фуру, после чего в него сзади влетел еще один фургон. От удара водителя оказавшегося посередине грузовика зажало в салоне, вызволить его смогли только спасатели с помощью гидравлических ножниц.

Мужчина получил серьезные травмы, его доставили в больницу на вертолете, который приземлился прямо на проезжую часть.