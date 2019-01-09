На северо-востоке столицы лопнула труба теплотрассы

На северо-востоке Москвы устраняют последствия аварии на теплотрассе. На Печорской улице произошла разгерметизация трубы, горячая вода вылилась на проезжую часть. Экстренные службы стараются, чтобы инцидент не повлиял на теплоснабжение домов.

Авария произошла на северо-востоке Москвы. В ходе планового осмотра сотрудники МОЭК обнаружили парение в районе Печорской улицы. По предварительной информации, причиной могла стала разгерметизация водопровода.

Сейчас на месте работают профильные службы. Специальная бригада устраняет последствия и выясняет точные причины ЧП. Первым дело прорабатывают альтернативную схему теплоснабжения, если ремонтные работы затянутся. Пока же во всех домах горячая вода есть. В случае необходимости их подключат к резервным сетям, чтобы жители района не остались без горячей воды и отопления.

"Было выявлено небольшое повреждение участка подающего трубопровода, причины повреждения выявят службы диагностики", — сообщил Юрий Маньшин, главный инженер 4-ого филиала ПАО МОЭК.

Сотрудники МОЭК заверяют, что внештатной ситуации не предвидится, закончить работы они планируют в течение ближайших часов.