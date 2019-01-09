Десантный "Корнет" испытают в 2019 году

Государственные испытания противотанкового ракетного комплекса "Корнет-Д1" начнутся в 2019 году. Он предназначен специально для российских ВДВ, поэтому его разместили на базе боевой машины БМД-4М и комплекс можно высаживать с транспортного самолета на парашютах, пишет агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Точные характеристики десантного "Корнета" пока не разглашают, зато известно, на что способна стандартная армейская версия на базе бронемашины "Тигр". Например, обычно полетом ПТУР управляет человек-оператор, однако "Корнет" имеет еще и автоматическую систему наведения, то есть одновременно комплекс способен обстреливать две разных цели.

Плюс возможен запуск сразу двух ракет по одной вражеской машине. Если первый боеприпас собьет комплекс активной защиты, то на второй КАЗ среагировать, скорее всего, не успеет.

Дальность полета "Корнета" достигает 10 километров. Боевая часть ракеты может быть двух типов: кумулятивная и осколочно-фугасная. Первая предназначена для борьбы с любой бронетехникой. Вторая – для уничтожения вражеской пехоты, которая укрепилась в зданиях или окопах. Как утверждают разработчики, тульское Конструкторское бюро приборостроения, "Корнет" способен сбивать даже низколетящие вертолеты.