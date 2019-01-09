В Москве вступили в силу новые штрафы за неоплаченную парковку

В Москве вдвое увеличился штраф за неоплаченную парковку — теперь он составляет 5 тысяч рублей. Ужесточить наказание решили после того, как прежняя сумма — 2,5 тысячи — стала несоразмерной стоимости стоянки. В результате многим автомобилистам было выгоднее отделаться штрафом, чем платить по новым тарифам парковки.

Штраф за неоплату парковки в столице официально повышен в два раза — 5 тысяч рублей вместо 2,5 тысячи. Действует эта мера наказания на всей территории Москвы. Решение было принято еще в декабре, но так как в течение праздников парковка в столице была бесплатной, новый штраф начал действовать только 9 января.

Увеличение стоимости связано с повышением цены самой парковки в центре города — на многих улицах в районе Садового кольца она стоит сейчас 380 рублей в час. Штраф в 2500 рублей в сутки обходится дешевле, чем плата за парковку на 7 и более часов.

Мнения водителей, как обычно разделились, а некоторые автомобилисты планируют просто ограничить свои поездки в центр на личном автомобиле.

Избежать штрафа в центре столицы за неправильно припаркованный автомобиль сегодня почти нереально — нарушителей фиксируют и камеры, и пешие инспекторы. Так что лучше правила не нарушать, внимательно смотреть на знаки и проверять номер парковочного пространства в мобильном приложении, чтобы избежать недоразумений.

Сегодня первый рабочий день после праздников, машин в городе не так много. Но в "Моспаркинге" отмечают, что обновленные цены и правила парковки уже сократили число неплательщиков и повысили поступления от парковок.