Иск "Рубина" на отстранение от еврокубков будет рассмотрен в CAS
Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит иск казанского "Рубина" на решение Союза футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) об отстранении российского клуба от еврокубковых соревнований на один год. Заседание по делу казанцев состоится 28 марта.
Арбитражная палата УЕФА в октябре приняла решение исключить "Рубин" из еврокубков на один сезон, если он туда квалифицируется в ближайшие два года, сообщает официальный сайт CAS. Изначально клуб из столицы Татарстана нарушил финансовый Fair Play, не выполнив критерий безубыточности в 2014 году.
По регламенту организации с такими клубами заключается мировое соглашение на установленный срок. Однако в сезоне 2017/18 "Рубин" повторно нарушил эти условия соглашения и был отстранен на сезон.
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