Экс-глава ЦРУ: Путин дал новый повод для существования НАТО

Экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус проинформировал мировую общественность о том, что, по его мнению, президент России Владимир Путин — "самый большой подарок" для НАТО.

Как передает РИА Новости, с таким заявлением бывший глава американского Центрального разведывательного управления выступил в рамках конференции Raisina Dialogue в Индии.

Петреус подчеркнул, что приход Путина к власти дал мощный импульс для существования Североатлантического альянса.

Он отметил, что США могут оспорить геополитическую ситуацию в мире, в том числе с помощью НАТО.

Экс-директор ЦРУ напомнил, что, несмотря на то, что Белый дом регулярно критикует альянс, президент США Дональд Трамп развивает планы по увеличению американского военного контингента в Европе.

Ранее Трамп неоднократно призывал страны-участницы НАТО увеличить расходы на оборону.

На саммите в Бухаресте в 2014 году было принято решение, согласно которому все представители североатлантического альянса должны довести долю своих расходов до 2% ВВП. Тем не менее, к 2017 году из 29 государств данной отметки достигли лишь шесть стран.