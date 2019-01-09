Тема:
Снос пятиэтажек 8 минут назад
В рамках реновации москвичам передадут еще 20 многоэтажных домов
В Москве 20 новых домов планируется передать под заселение в наступившем году в рамках программы реновации — это около 300 тысяч квадратных метров жилья. Новоселье смогут справить почти 6 тысяч семей, которым раньше приходилось ютиться в устаревших пятиэтажках. Реновация в этом году затронет Юго-Восточный округ, в конце 2018 года большое переселение началось на востоке, севере и юго-западе Москвы.
За сносом своего дома на улице Красных зорь жильцы наблюдают без сожаления. Как разбирают старую пятиэтажку, многие смотрят с балконов новых квартир. Их они получили по программе реновации.
Рушат только бетонные стены, всю фурнитуру сняли заранее. Окна, пластик, железо — все переработают — это превратится в строительные материалы для новых проектов, будь то дома или дороги. Сносят особым методом: чтобы не было пыли, здание проливают водой.
"Проектом по сносу здания предусмотрены мероприятия пылеподавления. При непосредственном сносе будет осуществляться полив для предотвращения пылеобразования", — говорит Дмитрий Котыхов, руководитель проекта компании-подрядчика.
Пока в одном районе сносят, в другом активно строят. Три сотни стартовых площадок были утверждены еще в 2018 году. На многих уже видны очертания будущих домов. В жилом комплексе на Борисовских прудах на нижних этажах устанавливают окна, а к весне перейдут к внутренней отделке.
"Сдача дома запланирована в конце 2019 года. Будет произведена отделка по стандарту — в квартире будет уже все, достаточно взять свои вещи, переехать и начать сразу жить", — объясняет Вадим Гореев, представитель КП "Управление гражданского строительства".
Ко всем домам по программе реновации применяются одни стандарты: улучшенная отделка, повышенная шумоизоляция. В квартирах должна быть вся фурнитура и сантехника, а придомовую территорию нужно благоустроить. Жильцам новостройки в Южном Чертанове повезет еще больше — в их распоряжении будет подземная парковка, да и внешний облик дома обрадует взор жителей всего района.
"У нас будет индивидуальный фасад, это будет действительно красивый дом", — рассказывает Андрей Смирнов, генеральный директор компании-застройщика.
Метро в трех минутах ходьбы. Да и старые пятиэтажки в пешей доступности — это самый главный критерий для чиновников при выборе стартовых площадок.
"Наша задача максимально всех жителей расселить в своем же районе. По той программе, которая у нас утверждена, мы видим еще возможность строительства порядка 7 миллионов квадратных метров жилья и понимаем, что еще порядка 120 тысяч человек смогут переехать в это жилье в течение ближайших трех лет", — объясняет Марат Хуснуллин, заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
В прошлом году новые квартиры получили около 80 тысяч человек. Всего же в рамках программы реновации из старых ветхих пятиэтажек переедет около миллиона москвичей.
Ранее по теме
-
Конец Ховринской больницы: "обитель зла" сносят 19 экскаваторов2 месяца назад
-
Снос недостроенной Ховринской больницы в Москве обещают закончить досрочно2 месяца назад
-
В Госдуму внесен законопроект о реновации по всей России3 месяца назад
-
Московские хрущевки демонтируют по технологии "умного сноса"4 месяца назад
-
Десять тысяч новоселов по реновации: как обживаются те, кто уже сменил прописку?4 месяца назад
-
Жильцы пятиэтажек на юго-западе Москвы готовятся к переезду в новые квартиры5 месяцев назад
Сейчас
Судно с захваченными российскими моряками направилось из Бенина в Нигерию
Картина дня
-
Лаос передал России 30 танков Т-34
- Госдума седьмого созыва открыла свою шестую сессию
- В подмосковном Подольске убит полицейский
- Трамп выступил с обращением к нации
- В России начали действовать новые тарифы ОСАГО
Самое читаемое
-
Умер трехлетний мальчик, получивший пулю в голову в новогоднюю ночь
- Защищавший честь дочери отец убил студента и порезал его друзей. Видео
- Известного российского актера убил тромб
- Россиянка и немец занялись сексом в центре Риги. Видео
- В Таиланде, спасая тонущую дочь, погиб турист из России. Видео
Вести.Экономика
-
Чего ждать от экономики России в 2019 году?
- Самые дорогие проекты 2018 года
- Кому особенно тяжело будет в новом году: компании
- Кому особенно тяжело будет в новом году: страны
- 10 счастливчиков года в мире экономики в 2018 году
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
В России представили вседорожный фургон Renault
- Новый НДС уже заставил цены на автомобили вырасти
- Обновленный Lada Largus: первые подробности
- Новый Mercedes-Benz CLA стал крупнее и "умнее"
- Автомобильные новинки, которые приедут в Россию в 2019 году!
Недвижимость
-
Картошка, рыба и жертва взрыва: елки, которые нас удивили
- Отказ от долевого строительства: будет с новостройками в 2019-м
- На неубранный снег и реагенты можно жаловаться
- Как новые станции метро изменили жизнь москвичей
- Хакеры научились взламывать ванны
- Курильщиков обязали компенсировать вред соседям
Вести.Медицина
-
5 неожиданных вещей, которые могут вызвать рак
- Как восстановить кожу и волосы после новогодних праздников
- Мясо, сыр и заварной крем: сколько можно хранить еду после праздников
- Да или нет: нужно ли мыть курицу перед приготовлением
- Темно, холодно и нечего делать: почему зимние каникулы считаются «сезоном размножения»
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Вступили в силу новые штрафы за неоплаченную парковку
- На западе столицы грузовик смял легковушку
- Елочный круговорот: стартует сбор новогодних деревьев
- Старейшее трамвайное депо на Шаболовке ждет реконструкция
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
"Ты - киберкOMENтатор": стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Упражнения, которые помогут снизить давление не хуже лекарств
- Самые громкие открытия и прорывы российских учёных 2018 года
- Новый бумажный датчик определит уровень глюкозы по анализу слюны
- В глазных каплях найдено лекарство от агрессивного рака
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
7 cериалов, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники
- "Изъяли оружие и наркотики". Полиция провела обыски в общежитии столичного вуза
- Еда vs холод. Диетолог - о питании в лютые морозы
- СИЗО "Бутырка" доживает последние дни
- Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний