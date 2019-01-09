В рамках реновации москвичам передадут еще 20 многоэтажных домов

В Москве 20 новых домов планируется передать под заселение в наступившем году в рамках программы реновации — это около 300 тысяч квадратных метров жилья. Новоселье смогут справить почти 6 тысяч семей, которым раньше приходилось ютиться в устаревших пятиэтажках. Реновация в этом году затронет Юго-Восточный округ, в конце 2018 года большое переселение началось на востоке, севере и юго-западе Москвы.

За сносом своего дома на улице Красных зорь жильцы наблюдают без сожаления. Как разбирают старую пятиэтажку, многие смотрят с балконов новых квартир. Их они получили по программе реновации.

Рушат только бетонные стены, всю фурнитуру сняли заранее. Окна, пластик, железо — все переработают — это превратится в строительные материалы для новых проектов, будь то дома или дороги. Сносят особым методом: чтобы не было пыли, здание проливают водой.

"Проектом по сносу здания предусмотрены мероприятия пылеподавления. При непосредственном сносе будет осуществляться полив для предотвращения пылеобразования", — говорит Дмитрий Котыхов, руководитель проекта компании-подрядчика.

Пока в одном районе сносят, в другом активно строят. Три сотни стартовых площадок были утверждены еще в 2018 году. На многих уже видны очертания будущих домов. В жилом комплексе на Борисовских прудах на нижних этажах устанавливают окна, а к весне перейдут к внутренней отделке.

"Сдача дома запланирована в конце 2019 года. Будет произведена отделка по стандарту — в квартире будет уже все, достаточно взять свои вещи, переехать и начать сразу жить", — объясняет Вадим Гореев, представитель КП "Управление гражданского строительства".

Ко всем домам по программе реновации применяются одни стандарты: улучшенная отделка, повышенная шумоизоляция. В квартирах должна быть вся фурнитура и сантехника, а придомовую территорию нужно благоустроить. Жильцам новостройки в Южном Чертанове повезет еще больше — в их распоряжении будет подземная парковка, да и внешний облик дома обрадует взор жителей всего района.

"У нас будет индивидуальный фасад, это будет действительно красивый дом", — рассказывает Андрей Смирнов, генеральный директор компании-застройщика.

Метро в трех минутах ходьбы. Да и старые пятиэтажки в пешей доступности — это самый главный критерий для чиновников при выборе стартовых площадок.

"Наша задача максимально всех жителей расселить в своем же районе. По той программе, которая у нас утверждена, мы видим еще возможность строительства порядка 7 миллионов квадратных метров жилья и понимаем, что еще порядка 120 тысяч человек смогут переехать в это жилье в течение ближайших трех лет", — объясняет Марат Хуснуллин, заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

В прошлом году новые квартиры получили около 80 тысяч человек. Всего же в рамках программы реновации из старых ветхих пятиэтажек переедет около миллиона москвичей.