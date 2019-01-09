Судно с захваченными российскими моряками направилось из Бенина в Нигерию

Из Бенина к берегам Нигерии направился контейнеровоз MSC Mandy. Судно под панамским флагом, на котором произошел захват моряков, направился на рейд порта Лагоса на юго-западе Нигерии. Пираты захватили шестерых членов экипажа, включая капитана, в Гвинейском заливе.

Все похищенные моряки россияне. Они из Санкт-Петербурга, Новороссийска и Таганрога, напоминает "Интерфакс". Судно было атаковано 2 января 2019 года. Захватчики до сих пор не выдвинули никаких условий по освобождению российских моряков. Переговоры с пиратами могут начаться 9 января. А сегодня пройдет встреча представителей компании Mediterranean Shipping Company с родственниками похищенных членов экипажа.

Официальный представитель компании-владельца захваченного контейнеровоза капитан Рафаэле Порцио заявил, что для переговоров с захватчиками российских моряков формируется команда из адвокатов, переговорщиков и компании, обеспечивающей безопасность судоходства. Судовладелец также нанял экспертов, которые дали рекомендации по плану спасения моряков.

Кроме того, Сводная конвенция о труде в морском судоходстве (КТМС) обязывают работодателей платить зарплату находящимся в пиратском плену морякам.

Российский профсоюз моряков держит ситуацию на контроле, заявила его пресс-служба.

Всего на атакованном пиратами контейнеровозе было 24 моряка. 23 из них – россияне, а один – гражданин Украины.