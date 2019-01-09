Елочный круговорот: в Москве стартует сбор новогодних деревьев

Совсем скоро в Москве начнется "Елочный круговорот" — в рамках этой акции жители столицы смогут отнести новогодние деревья в специально организованные пункты.

Куда деть елку, которая послужила в новогодние праздники? Такой вопрос задают себе любители натуральных новогодних деревьев. Они торопятся избавиться от них, пока иголки не начали осыпаться. А это происходит, как правило, спустя три недели после установки в помещении.

Самый простой способ — вынести хвойное украшение на свалку. Но есть и другой вариант – цивилизованный — отправиться в специально организованный пункт в рамках акции "Елочный круговорот". Она проходит в столице уже в четвертый раз.

В 2018 году на утилизацию жители столицы сдали всего 600 елок — это в десяток раз меньше, чем было раскуплено. В этом году сотрудники "Мосприроды" ожидают большей активности. На территории Москвы будет работать 1,5 тысячи пунктов приема и еще десяток дополнительных машин для утилизации в доступных для москвичей местах.

"Если мы елки отвезем просто на полигон, то они, к сожалению, не разложатся, количество мусора на полигонах у нас дополнительно увеличится", — объясняет Вера Струкова, заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода".

Ели, пихты, сосны — на утилизацию принимаются все виды хвойных растений. Предварительно дерево нужно очистить от мишуры и елочных игрушек и только в таком виде везти в пункты приема.

Деревья, которые служили главным украшением праздника в вашем доме, будут переработаны в щепки и станут основой растительного грунта. Еще их используют для отсыпки дорожек и в вольерах зоопарков.

Отслужившие свое елки у горожан примут совершенно бесплатно. Полный список адресов можно посмотреть на сайте организаторов. Пункты будут открыты до 1 марта.