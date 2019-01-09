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9 января 201915:54 Анна Балан

Старейшее трамвайное депо на Шаболовке ждет масштабная модернизация

Старейшему и одному из крупнейших трамвайных депо Москвы на улице Шаболовка предстоит масштабная реконструкция. Исторический вид помещений будет сохранен, а вот оснащение для ремонта и мойки вагонов модернизируют. Депо сможет обслуживать современные трамваи, причем и работникам станет намного удобнее.

В четыре утра Гелена уже на работе: проходит осмотр, получает путевку, собирает в дорогу сумку с самым необходимым. И так каждый день в течение 30 лет. Трамвайное депо на Шаболовке уже давно стало для нее вторым домом.

"Я пришла работать водителем трамвая в 18 лет. Уговорил меня на это муж. Он считал, что это очень романтично. Каждый день прихожу принимать своего "коня" — он шустренький, быстренький, не ломается практически", — говорит Гелена Летуновская, водитель трамвая.

А еще очень выносливый, собственно, как и все трамваи депо имени Апакова. Эти вагоны курсируют по улицам столицы уже не одно десятилетие, но совсем скоро уступят дорогу новым. Современные составы сюда завезут, когда в депо пройдет масштабная реконструкция.

"Депо будет выглядеть точно так, как оно выглядело в начале ХХ века, но внутри иметь современную начинку, которая позволит ему жить еще долгое время", — объясняет Владислав Былин, заместитель директора ГБУ "Мостранспроект".

Например, ворота в гараж станут шире, чтобы проходили современные вагоны. Сами же помещения оставят в прежнем историческом виде.

Депо на Шаболовке не только старейшее в Москве, но и одно из самых крупных. Под его крышей находится почти 200 составов. Кстати, такую крышу как здесь — со световыми фонарями — сейчас уже почти нигде не увидеть.

"С одной стороны, нужно было обеспечить достаточный световой поток, с другой — теплоизоляцию. Поэтому наряду со световыми фонарями было сделано специальное покрытие крыши, которое обеспечивало надежную защиту тепла", — рассказывает историк Дмитрий Французов.

А вот передвигаться трамваям по территории депо всегда было трудно. Здесь тупиковая структура путей. Это значит, чтобы поменять вагоны местами приходится выезжать на проезжую часть. После реконструкции поменяется схема внутреннего движения.

"Трамваи у нас будут въезжать в депо, проходить через канаву, ремонтную зону, мойку и потом уже выходить на улицу и ехать по маршрутам", — объясняет Любовь Шумарина, водитель-наставник трамвайного депо имени П.Л. Апакова.

Но прежде, чем отправиться по маршруту, каждый водитель должен зайти в медкабинет. Давление, пульс, температура — только проверив здоровье водителя, медсестра допускает его к работе. Совсем скоро эта процедура будет полностью автоматической. Начать реконструкцию депо должны начать уже в этом году.

Текст: "Вести-Москва"

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