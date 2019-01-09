Японцы покупают целый остров, чтобы американцы могли его разбомбить

Власти Японии потратят почти 150 миллионов долларов на покупку целого острова, где авиация США сможет тренироваться. Речь идет о небольшом, необитаемом участке суши Магэсима, что в префектуре Кагосима, сообщает японская газета Yomiuri.

Пока остров находится в частных руках, однако уже в марте 2019 года его могут передать военным. На Магэсиме планируют возвести аэродром и всю остальную необходимую инфраструктуру.

Учения американской авиации переносят подальше в море из-за протестов японцев, которые устали от постоянного шума и регулярно устраивают акции протеста.

Напомним, в начале 2018 года терпение лопнуло у префектуры Окинавы. Законодательное собрание острова потребовало у ВВС США прекратить полеты над населенными пунктами и особенно над школами. Соответствующие обращение японцы направили и в американское посольство, и армейскому военному командованию.