Площадь антарктического льда достигла критической отметки

Экологи бьют тревогу: площадь антарктического льда к началу 2019 года снизилась до рекордной отметки за 40-летнюю историю наблюдений. Исторический минимум размеров ледяного покрова составил 5,47 миллиона квадратных километров, сообщается на сайте Национального центра информации по снегу и льду США.

Исследователи опасаются, что в ближайшее время площадь льда может побить рекорд годового минимума, так как сезон таяния продлится еще как минимум два месяца.

При этом в Арктике средняя площадь морского льда в конце 2019 года составила11,86 миллиона квадратных километров, это на 980 тысяч квадратных километров меньше среднего значения этого показателя в период с 1981-го по 2010-й год.

По данным ученых, площадь ледяного покрова океана в Антарктике постоянно меняется. Пока неизвестно, что привело к столь резкому таянию в начале января.

Ранее сообщалось, что осенью 2018 года исследователи опубликовали наиболее точную карту Антарктиды за все время. С ее помощью стало гораздо проще отслеживать изменения климата и объема льда в регионе.