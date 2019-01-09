Олимпийская чемпионка обвинила тренера в систематических изнасилованиях

Двукратная чемпионка Олимпийских игр по шорт-треку Сим Сок Хи из Южной Кореи обвинила своего тренера Чо Чже Бома в неоднократных домогательствах и изнасилованиях. 21-летняя спортсменка призналась, что насилие над ней длилось на протяжении четырех лет.

Сим Сок Хи уточнила, что действия насильственного характера прекратились только за месяц до старта Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, сообщает "Советский спорт". Примечательно, что обвинения в адрес тренера кореянка озвучила в зале суда во время слушания дела Бома о ранее совершенном нарушении – избиении другой спортсменки, тренером которой он является.

Сим Сок Хи завоевывала свое первое олимпийское золото в Сочи, второе – в Пхенчхане. Обе медали были выиграны в эстафетных соревнованиях.