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9 января 201916:10

Зажал руку одного полицейского и сбил второго: задержание буйного водителя попало на видео

Youtube/ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Буденновске под арест отправлен водитель, намеренно сбивший сотрудника ДПС. При этом он тащил за руку, зажатую стеклом, другого полицейского.

Инцидент произошел ночью 7 января во время операции "Нетрезвый водитель". Сотрудники ДПС остановили автомобиль марки ВАЗ, белую "Приору", и попросили документы у мужчины, сидящего за рулем.

 

Водитель агрессивно отреагировал, а когда полицейский попытался открыть дверь через открытое окно, защемил ему руку стеклом и нажал на газ.

Сотруднику ДПС удалось вырваться, а беглец скрылся, сбив второго полицейского, стоявшего на пути его автомобиля.

Довольно скоро агрессивного 21-летнего мужчину задержали и посадили на пять суток за неисполнение законных требований полицейских, а также за грубое нарушение правил дорожного движения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

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