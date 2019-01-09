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9 января 201917:21

Бывшая девушка Роналду поможет доказать его вину в изнасиловании

Бывшая девушка футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду звезда реалити-шоу "Большой брат" Жасмин Леннард намерена доказать вину португальца в деле об изнасиловании. Девушка готова предоставить доказательство того, что Роналду способен вести себя неадекватно.

Среди всего прочего Леннард, встречавшаяся с футболистом 10 лет назад, имеет множество голосовых сообщений и длительную переписку с Роналду, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на личный Twitter девушки. По ее словам, благодаря этим материалам португальца можно посадить в тюрьму. И она намерена помочь в этом американке Кэтрин Майорге, ранее подавшей в суд на игрока.

Напомним, что Майорга обвиняет Роналду в изнасиловании, которое состоялось в одном из отелей Ла-Вегаса в 2009 году. Тогда португальский форвард заплатил ей 375 тысяч долларов за неразглашение информации. Однако в 2018 году она сообщила об изнасиловании.

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