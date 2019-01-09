На волосок от гибели: грузовик раздавил скутер и не задел его водителя. Видео

В китайском городе Цюйчжоу грузовик потерял управление, превратил электрический скутер в кучку обломков и ударил легковой автомобиль на встречной полосе.

Инцидент произошел вчера, 8 января, в провинции Чжэцзян. Дорога был скользкой от дождя, и при торможении занесло тяжелый самосвал. Грузовик наехал на скутер и его водителя, причем владельцу двухколесного транспортного средства сильно повезло, поскольку его чудом отбросило в сторону.

Колеса самосвала проехали в сантиметре от водителя скутера. На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как растерянный мужчина ошеломленно смотрит на обломки своего средства передвижения.

Грузовик, в свою очередь, пронесся дальше, вылетел на встречную полосу, зацепил легковой автомобиль и лишь после этого остановился.

Местные средства массовой информации пишут о том, что в результате аварии никто не пострадал, отдельно подчеркивая отсутствие у водителя скутера травм, синяков и даже царапин.