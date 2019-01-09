"Боруссия" намерена приобрести Азара

Дортмундская "Боруссия" намерена подписать контракт с футболистом менхенгладбахской "Боруссии" Торганом Азаром. "Желто-черные" видят в бельгийском нападающем замену Кристиану Пулишичу, который в конце сезона станет игроком "Челси".

В переходе форварда лично заинтересован наставник "дортмундцев" Люсьен Фавр. Представители обоих клубов уже начали процесс переговоров по возможному трансферу Азара, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Bild. Гладбахцы не хотят продавать бельгийца, но предложенная дортмундцами сумма в 42 миллиона евро может изменить их решение.

К бельгийскому игроку также проявляет интерес "Ливерпуль", "Севилья", "Атлетико", "Челси" и "Валенсия". Однако сам Азар-младший заявил о своем намерении доиграть сезон в Менхенгладбахе. За "Боруссию" он выступает с 2014 года, сыграв 131 матч и забив 30 голов.