Взорвавшийся аккумулятор вызвал пожар в самолете Royal Brunei Airlines

Нештатная ситуация произошла на борту самолета национального перевозчика Брунея, направлявшегося из Гонконга в столицу султаната — Бандар-Сери-Бегаван: у одной из пассажирок взорвался внешний аккумулятор, и весь салон затянуло дымом, сообщает The Straits Times. Очевидец снял на видео последствия ЧП.

Инцидент произошел еще 3 января, однако представители Royal Brunei Airlines подтвердили информацию только спустя несколько дней, особо отметив, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Аккумулятор взорвался в оставленной под ногами сумке во время полета, при этом вспыхнули личные вещи пассажирки. Бортпроводникам сначала пришлось продемонстрировать мастерство обращения с огнетушителем, а затем — навыки по успокоению запаниковавших пассажиров. Переживать было из-за чего — салон самолета наполнился едким дымом.

Обошлось без вынужденной посадки — пилоты посадили лайнер в Бандар-Сери-Бегаване точно по расписанию.