Рогозин объяснил, почему отменился его визит в США

"Роскосмос" ждёт официальных разъяснений от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по поводу отмены визита в США руководителя отечественной космической отрасли Дмитрия Рогозина.

Как передает телеканал "Россия 24", до этого американское аэрокосмическое агентство объявило, что переносит дату визита Рогозина, а на какую дату сообщить не удосужилось.

Руководитель NASA Джим Брайденстайн проинформировал общественность о том, что принял решение отменить визит своего российского коллеги из-за негативной позиции ряда сенаторов США.

В свою очередь сам Рогозин с пониманием отнесся к действиям Брайденстайна, отметив, что NASA оказалось жертвой борьбы между президентом США Дональдом Трампом и Конгрессом. По его словам, руководство Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства в принципе выступает "за развитие сотрудничества с Россией".

Рогозин собирался посетить США не только как глава "Роскосмоса", но и в качестве специального представителя президента РФ Владимира Путина по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Соответствующее назначение состоялось 6 декабря 2018 года. С 2014 года Рогозин находится под личными санкциями США и ЕС.