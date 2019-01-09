Ученые объяснили, почему с возрастом время течет быстрее

Сотрудник американского университета Дьюка Адриан Бежан объяснил, почему с возрастом нам кажется, что время течет все быстрее. По словам инженера, восприятие времени действительно субъективно и связано со скоростью работы нашего мозга, сообщает Quartz.

"Восприятие времени зависит от внешних стимулов. Здесь роль играют даже такие незначительные, на первый взгляд, факторы, как время, которые вы отводите для сна и отдыха", — пишет ученый.

Бежан отмечает, что физическое восприятие времени не совпадает с субъективным.

"Чем старше мы становимся, тем медленнее мозг обрабатывает поступающие в него образы. В молодости для нас вокруг много всего нового, мозг обрабатывает информацию быстро, и нам кажется, что время течет медленно. С возрастом мозг начинает как бы отставать от физического времени, поэтому кажется, что время ускорилось", — отметил ученый.

Кроме того, Адриан Бежан считает, что феномен скоротеченого времени связан с таким явлением, как саккады, быстрыми, согласованными движениями глаз в одном направлении.

"Между саккадами мозг должен успевать обрабатывать полученную визуальную информацию. У детей периоды фиксации между саккадами короче, чем у взрослых", — пишет ученый.

Также с возрастом у нас в голове образуется меньше новых нейронных связей. Из-за замедления когнитивных процессов кажется, что окружающий мир постоянно куда-то спешит.

Чтобы не казалось, что вы не успеваете за ходом времени, Адриан Бежан советует, прежде всего, высыпаться.

"Нашему мозгу необходимо отдыхать, чтобы быстрее реагировать на внешние стимулы", — отмечает американец.