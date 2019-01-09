Прокуратура требует от "Победы" разрешить провоз оружия

Заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном транспорте просит суд признать незаконным запрет авиакомпании "Победа" на перевозку оружия, боеприпасов и патронов на борту ее самолетов.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала представитель Щербинского суда Москвы Светлана Ехтанигова.

По ее словам, прокурор ссылается на приказ министерства транспорта России от 28 июня 2007 года "Об утверждении федеральных авиационных правил" и просит суд обязать "Победу" привести свои правила перевозки в соответствие с правилами авиации России.

Ехтанигова сообщила, что подготовка дела к разбирательству в суде назначена на 30 января. Дата рассмотрения иска по существу будет назначена позднее.