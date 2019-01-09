Россиянин Куприянов попал в аварию на "Африке Эко Рейс"

Российский пилот "КАМАЗ-Мастер" Сергей Куприянов попал в аварию во время ралли "Африка Эко Рейс". Уже на финишном отрезке седьмого спецучастка гонки в его автомобиль врезался багги француза Доминика Лора. Оба пилота живы, их здоровью ничего не угрожает.

Виновником аварии был признан французский гонщик, перекрывший траекторию Куприянова незадолго до финиша, сообщают ВестиКАМАЗА.Ru. В результате аварии оба авто совершили несколько переворотов, и теперь машины не подлежат скорому восстановлению. Для обоих пилотов гонка завершилась досрочно.

Напомним, что накануне Куприянов стал победителем пятого этапа многодневки.