Богатейший человек планеты разводится

Глава компании Amazon Джефф Безос, который считается самым богатым человеком в мире, и его супруга Маккензи объявили о разводе. Примечательно, что их совместное сообщение об этом появилось в "Твиттере" Безоса.

В сообщении говорится о том, что они пробовали пожить отдельно, и в итоге решили развестись, но продолжить общаться как друзья.

Джефф Безос и Маккензи Таттл поженились в 1993 году, у них трое сыновей и приемная дочь из Китая, передает РИА Новости.

По оценкам Forbes состояние Безоса оценивается в 150 миллиардов долларов США.

В марте 2018-го он занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, обогнав Билла Гейтса (основателя компании Microsoft).

В сентябре прошлого года компания Безоса стала второй после Apple, чья капитализация превысила триллион долларов.