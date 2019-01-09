Собянин: в новогодних гуляниях в Москве приняли участие более 12 миллионов человек
Новогодние мероприятия в Москве посетили 12,6 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.
"В новогодних праздниках приняли участие свыше 12,6 миллиона москвичей и гостей столицы, в том числе 10,6 миллиона человек посетили новогодние мероприятия, организованные на улицах и в парках Москвы; более 1 миллиона детишек посетили новогодние елки; более 1 миллиона москвичей и туристов побывали в городских учреждениях культуры", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на 78 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", включая 15 окружных площадок и 25 парков, Новый год встретили 6,4 миллиона человек. В первые дни 2019 года главная улица Москвы — Тверская вновь стала пешеходной. В новогоднюю ночь во всех округах столицы прогремел салют — небо над Москвой украсили огни 50 тысяч залпов.
Кроме того, в праздничные дни состоялось более 400 крупных культурно-развлекательных мероприятий, прошли 1 тысяча 700 концертов и спектаклей, 8 тысяч 500 мастер-классов, 90 выставок, лекций, творческих встреч и 10 благотворительных проектов. Кремлевскую елку посетили 30 тысяч детей.
"В Гостином дворе прошла новогодняя "Елка мэра". Зрителями 28 представлений стали 53,2 тысячи человек, в том числе дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями из интернатов, отличники в учебе, лауреаты городских олимпиад и конкурсов, победители спортивных соревнований. Ребята получили 30 тысяч новогодних подарков. Выездное представление "Елка мэра" и творческие мастер-классы прошли также в трех детских московских больницах. Маленьким пациентам вручили более 1,8 тысячи новогодних подарков. Во всех округах столицы состоялось 25 новогодних представлений "Елка префекта", — отмечается в материале.
Всего в дни зимних школьных каникул в Москве было организовано 250 новогодних елок. Более 1 миллиона детей посетили 2 тысячи представлений. 400 музеев, выставочных залов, домов культуры, библиотек и кинотеатров провели более полутора тысяч праздничных мероприятий. Учреждения культуры города в праздничные дни посетили свыше 1 миллиона человек. 82 московских музея и выставочных зала в праздничные дни работали бесплатно.
Порядка 1 миллиона православных верующих приняли участие в рождественских богослужениях в 493 храмах и 15 монастырях Москвы. Рождественские гуляния прошли в 24 парках культуры и отдыха.
Вместе с тем, традиционные крещенские купания пройдут в Москве с 18:00 18 января до 18:00 19 января на 60 площадках. Места крещенских купаний будут оборудованы настилами с противоскользящими покрытиями, раздевалками, пунктами обогрева, передвижными туалетами.
"Предусмотрено освещение каждой территории. В непосредственной близости организуют парковки, закрепят бригады для своевременной уборки объектов. Сотрудники спасательных служб проведут обследование дна водоемов в местах подготовки прорубей и будут постоянно дежурить во время крещенских купаний", — отмечается в материале.
В пресс-службе подчеркнули, что дополнительные наряды ГИБДД займутся регулированием дорожного движения на подъездах к местам крещенских купаний. Столичная полиция обеспечит правопорядок на территориях храмов и в местах проведения купаний — с дополнительным патрулированием водоемов в целях пресечения несанкционированного и небезопасного погружения в прорубь. Также будет организовано медицинское обеспечение каждого объекта с дежурством бригад "скорой помощи". Откроются пункты горячего питания и временной торговли.
Ожидается, что участие в крещенских купаниях примут более 180 тысяч человек.
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