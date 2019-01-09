В Норвегии считают, что страны Европы вступят в войну

Между странами Европы может начаться война — такой вариант развития событий допустил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен. При этом он считает, что в случае возможного столкновения — особенно пострадают скандинавские страны. Министр также отметил, что расходы на оборону Норвегии уже увеличились на треть, и этот рост будет продолжаться, передает телеканал "Россия 24".

Во время выступления на заседании "Военного общества Норвегии" Бакке-Йенсен заявил, что возможное столкновение будет иметь серьезные последствия для Скандинавских стран.

"По большому счету развитие событий в нашем окружении демонстрирует, что мы должны брать в расчет, что вооруженный конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым", — подчеркнул он.

Расходы на оборону страны за последние пять лет увеличились примерно на 30 процентов, и этот рост будет продолжаться, заявил министр.

Как известно, Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.