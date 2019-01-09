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Взрыв газа в Магнитогорске 35 минут назад
Сотрудники МЧС подарили младенцу из Магнитогорска собаку-спасателя
В больницу к десятимесячному Ване Фокину, за спасением которого из-под завалов в Магнитогорске следила вся страна, пришли сотрудники МЧС Петр Гриценко и Анатолий Чумичев. По словам спасателей, они посекундно помнят, как смогли добраться до мальчика, взяли его на руки и передали врачам скорой помощи. И считают, что мужество этого ребенка, который не сдавался 35 часов подряд на 30-ти градусном морозе, пример для всех взрослых.
Двое спасателей замирают у кроватки спасенного. Их в реанимацию пустили только на минуточку. И пока мама кормила Ванечку, они просто стояли рядом и смотрели. А потом решились на настоящее мужское рукопожатие.
- Ванечка, выздоравливай. Мы за тобой следим!
Эта встреча, конечно, больше чем жизнь. Чудо — рукотворное: всю новогоднюю ночь к 10-месячному Ване пробивались спасатели. А он не сдавался — 35 часов на 30-градусном морозе...
"Он плакал и звал до последнего. Когда увидел взгляд, тогда успокоился и расслабился: вытащите меня быстрее! Для меня его взгляд — на всю жизнь!" – признается начальник управления первоочередных аварийно-спасательных работ центра "Лидер" МЧС России Петр Гриценко.
Петр Гриценко — подполковник и вообще-то начальник, но всегда на передовой. Позади — операции на Саяно-Шушенской ГЭС, работы на месте крушения "Булгарии", авиакатастрофы...
Анатолий Чумичев — врач. Тот самый, что с малышом на руках бежал до машины скорой помощи. Как спасали Ваню, помнят поминутно.
"Один из спасателей услышал плач ребенка. Я отец двух дочек. Я знаю, как плачет ребенок, — признается Петр Гриценко. — И сверху шкаф с разбитым зеркалом и кроватка, и плита… обломки плиты. Если двинуть конструкцию, то все поползет и обрушится".
"Я его все время подгонял. Стоял над ним: побыстрее, побыстрее", — добавляет врач Анатолий Чумичев.
"Отрезал я кусок линолеума и увидел его личико", — говорит Петр Гриценко.
"Когда он с ребенком на руках начинает соскальзывать с завала, и все спасатели его поддерживают руками. А он говорит: держите! И он мне передает ребенка", — создает мозаику картины Анатолий Чумичев.
"Я аккуратно его вытащил и передал доктору, — вспоминает спасатель Гриценко. — После да: и ручки, и ножки потрясутся. Я ж человек, не робот. А там время сжимается, время замирает".
Трогательный подарок для Вани — плюшевая собака в форме МЧС. И если с малышом спасатели уже встречались, то с мамой видятся впервые, говорят, конечно, о том, что Ваня уже чувствует себя лучше. Врачи клиники Рошаля делают для него все возможное, но впереди еще долгая реабилитация...
"Капризничает, — комментируют родители. — Как получается, держимся. Только у таких стойких родителей может быть такой стойкий сын".
Настоящий сибиряк, сказали сегодня про Ваню настоящие мужчины. И полушутя уже записали малыша в ряды спасателей. Спасители обещали прийти снова. Непременно приедут на выписку, если, конечно, где-то, не дай Бог, не случится новая беда, и тогда еще кому-то понадобится их помощь.
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