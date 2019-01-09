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9 января 201921:24 Жанна Карпенко

Видео с издевательствами москвички над ребенком заинтересовало следователей

Шокирующие кадры, на которых москвичка издевается над маленьким сыном, изучает Следственный комитет. Несколько роликов были опубликованы в Интернете и вызвали шквал негодования. На видео мать осыпает ребенка ругательствами и угрожает сдать в детдом. Обстановкой в семье уже заинтересовались полиция, органы опеки и детским омбудсмен.

Двухлетний ребенок сидит в ванной. Ужасные слова за кадром произносит его мать. Она унижает, оскорбляет и запугивает сына, не подбирая выражений.

"Ты животное, собака, ты не человек". "Я пришла, а он уже подгузник снял. На эмоциях, я такой человек, у меня сахарный диабет, еще рвотный рефлекс очень развит, поэтому так вот получилось", — говорит мать ребенка Олеся Савичева.

С виду обычная семья: мама, папа и двое детей. Старший — активный и улыбчивый. К младшему — у него врожденная травма руки — у мамы постоянные претензии. Олеся от бесед с журналистами не отказывается, но буквально с порога дает понять: от детей за последние два года сильно устала.

"С пяти лет сирота и мне как бы некому помочь. Не то, чтобы я не хотела детей, просто некому помочь! Чтобы кто-нибудь хоть полчасика посидел, а я бы там где-то развеялась".

Комната, где живут дети, совсем не похожа на детскую: слишком мало мебели и игрушек. Судя по всему, разговаривать с младшим ребенком на повышенных тонах у мамы вошло в привычку. Вот еще одно семейное видео.

"Головой об пол бьется! Совсем дурак! Покушал целую тарелку, совесть имей".

"Такое ощущение, что она эмоционально как-то взбудоражена, она очень сильно злится на ребенка и кажется, что ей сложно себя контролировать в этот момент. Это может быть эмоциональной травмой для него, даже вот этот эпизод единственный может быть эмоциональной травмой и сказаться на качестве его жизни", — говорит детский психолог Александр Покрышкин.

Отец уверяет, что сам в шоке от увиденного. Но судя по всему, случившееся его не удивляет.

Остается вопрос, как это видео попало в сеть. Олеся утверждает, что снимала, но ничего не выкладывала в широкий доступ, а просто отправляла кадры мужу.

"У меня была страница в WhatsApp взломана, я пересылала мужу это сообщение и как оно у неt оказались — я не знаю", — сказала Савичева.

Пользователи Интернета требуют лишить неуравновешенную мать родительских прав. Семьей уже заинтересовались представители полиции и органы опеки.

"Туда выходят представители департамента соцзащиты, чтобы на месте разобраться в ситуации, насколько она подтвердится. Есть ли сам по себе факт. Является ли это факт единичным, каким-то взрывом, может, болезненных каких-то эмоций. Или это систематическая история. Все это, конечно, будет проконтролировано, разобрано и тогда будут сделаны соответствующие выводы", — пояснил уполномоченный по правам ребенка по Москве Евгений Бунимович.

В ситуации разбирается и Следственный комитет: после публикации кадров жестокого обращения с ребенком началась проверка, будут опрошены родственники и соседи.

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