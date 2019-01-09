Искусственный интеллект научился определять врожденные болезни по фото

Команда программистов из США, Израиля и Германии создала алгоритм под названием DeepGestalt, который умеет определять генетические заболевания человека по его чертам лица, сообщает CNN.

Программисты загрузили в систему искусственного интеллекта 17 тысяч фотографий людей, а также изображения и информацию примерно о 200 заболеваниях.

Затем на 502 снимках программисты провели тест. Оказалось, алгоритм верно опознал 91 процент пар снимков, а при повторном тесте – 64 процента.

По словам исследователей, врачи справляются со столь непростой задачей лишь в 20 процентах случаев.

Глава фирмы FDNA Ярон Гурович, который возглавлял исследование, отметил, что DeepGestalt должен помочь в диагностике неизвестных пока заболеваний.

Впрочем, авторы проекта опасаются публиковать код программы в открытом доступе, так как работодатели могут дискриминировать сотрудников с врожденными заболеваниями. Именно поэтому программу будут использовать только сотрудники медицинских учреждений.