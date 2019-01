В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Адель, которая объявила об уходе со сцены

Интернет-пользователи увлечены новым флешмобом #Adelechallenge, который посвящен британской певице Адель, объявившей об уходе со сцены. Слушатели просят звезду передумать довольно оригинальным способом, сообщает Mashable.

Все началось с того, что один из пользователей сайта TikTok опубликовал видео, в котором мармеладный медвежонок как бы поет песню Адель "Someone Like You" перед своими съедобными сородичами.

Видео сделано на основе концертного ролика Адель 2012 года.

Идея самодельного клипа оказалась вирусной. Интернет-пользователи начали делать на него пародии с участием плюшевых игрушек, ботинок, бумажных журалвиков и других вещей.

Вскоре похожие видео появились и в "Инстаграме".

О реакции Адель на фанатский флешмоб пока ничего неизвестно.