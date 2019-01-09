Крупный пожар на заводе под Оренбургом полностью потушен

Глава Новосергиевского района Оренбургской области Александр Лыков сообщил, что крупный пожар на заводе промышленного цинкования, где горел цех на площади 7 тысяч квадратных метров, полностью потушен.

Как сообщалось, возгорание возникло в среду, 9 января, вечером, напоминает РИА Новости. На месте происшествия работали 130 пожарных, ситуация была взята под контроль губернатором области Юрием Бергом. С учетом отсутствия угрозы распространения огня эвакуация населения не потребовалась.

Открытое горение было ликвидировано в 20:40 по Москве, сотрудниками Роспотребнадзора не было обнаружено превышение ПДК вредных веществ в воздухе рядом с горящим заводом.