Александр Беглов: питерские чиновники сами возьмутся за снежные лопаты

Чиновники должны сами убирать Петербург от снега, если не смогут обеспечить нормальную работу коммунальных служб. Такое распоряжение дал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Опрос жителей Северной столицы показал, что лишь четверть довольны качеством уборки во дворах в новогодние праздники, сообщает телеканал "Россия 24". Беглов подчеркнул, что это нужно исправить.