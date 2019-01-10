Сирия: министры обороны России и Турции обсудили сложившуюся ситуацию в регионе

Обстановку в зоне деэскалации в сирийском Идлибе обсудили глава Минобороны Сергей Шойгу со своим турецким коллегой. Общались по телефону. Как сообщили в военном ведомстве — в ходе беседы затронули и другие вопросы региональной безопасности.

В сентябре президенты России и Турции договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны, напоминает телеканал "Россия 24".