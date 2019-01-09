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9 января 201923:58

В Сирии жертвами атаки террористов стали 5 британских военных

В ходе боестолкновения с террористами из террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) погибли пять британских военнослужащих, воюющих в составе возглавляемой США международной коалиции на востоке Сирии. Еще несколько британцев были ранены.

По данным сирийских СМИ, воспользовавшись песчаной бурей, террористы предприняли контратаку на позиции арабо-курдских формирований, которым оказывали боевую поддержку военнослужащие Соединенного Королевства, сообщает ТАСС. Боестолкновение произошло в районе поселка Эш-Шафаа, в минувшую субботу освобожденного формированиями "Сил демократической Сирии".

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