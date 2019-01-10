"Манчестер Сити" забил девять безответных мячей в ворота "Бёртона"

Чемпион Англии "Манчестер Сити" выиграл первый матч полуфинала Кубка Лиги у клуба Лиги 1 "Бертон Альбион" с результатом 9:0. И хотя командам предстоит второй матч, вряд ли что-то сможет помешать "горожанам" выйти в финал турнира.

"Сити" выиграл первый тайм с результатом 4:0, а поле перерыва подопечные Хосепа Гвардиолы провели еще пять голов. Свой первый мяч в составе "горожан" забил полузащитник сборной Украины, бывший футболист "Уфы" Александр Зинченко. Четыре гола провел Габриэл Жезус, по азу отличились Кевин Де Брёне, Фил Фоден, Кайл Уокер и Риад Марез. Встреча проходила в Манчестере. Команда предстоит сыграть еще раз на поле "Бёртона" 23 января.

Во втором полуфинале встречаются лондонские "Тоттенхэм" и "Челси". Первый раунд за "Тоттенхэмом", одержавшим победу с результатом 1:0.