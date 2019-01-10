Вулкан Шивелуч вновь выбросил мощный столб пепла

На камчатском вулкане Шивелуч зафиксирован выброс пепла на высоту 5 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился в западном направлении, населенных пунктов на его пути нет.

В последний месяц вулканологи фиксируют на Шивелуче весьма высокую активность: по его склонам непрерывно сходят раскаленные лавины, наблюдаются частые пепловые выбросы на высоту до 7 километров, передает ТАСС. Не исключено, что все эти признаки могут быть предвестниками мощного извержения.