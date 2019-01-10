Чемпион Франции и лидер Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" не смог пробиться в полуфинал Кубка лиги – третьего по рангу турнира страны. Зато продолжает борьбу за трофей неудачно выступающий в чемпионате "Монако".

"Пари Сен-Жермен", побеждавший в пяти последних розыгрышах Кубка французской лиги, на этот раз остался без трофея. "ПСЖ" проиграл дома аутсайдеру чемпионата "Генгама" 1:2. Неймар вывел чемпионов вперед, но в концовке встречи Йени Нкабогото и Маркус Тюрам принесли бретонцам путёвку в полуфинал.

Зато прошёл в полуфинал "Монако", одолевший в серии пенальти "Ренн" 8:7. Основное время матча завершилось вничью 1:1, причем монегаски отыгрывались п ходу встречи. Продолжают борьбу "Бордо", обыгравший дома "Гавр" 1:0, и "Страсбург" взявший верх над "Лионом" в гостях 2:1.