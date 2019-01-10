Мировой рынок заполонили синтетические алмазы

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, входящий в наблюдательный совет одного из крупнейших в мире производителей алмазов — "Алроса", заявил, что на мировом рынке вброс синтетических алмазов принял массовый характер: каждый пятый из продающихся под видом настоящего камень природным не является.

Говоря об объемах искусственных бриллиантов, которые продаются на рынке под видом натуральных камней, Алексей Моисеев отметил, что такая тенденция сильно беспокоит крупнейшие бренды, которые ненамеренно оказались жертвами такого "подмеса" и не смогли вовремя его выявить.

В настоящее время Россия выстраивает систему маркировки драгоценных камней и металлов, в соответствии с которой все изделия с бриллиантами будут получать бирку с двухмерным кодом, с помощью которого можно будет проверить подлинность камня, сообщает РИА Новости. Проходящая сейчас тестирование система позволит отслеживать весь путь изделия — от добычи сырья до продажи в магазине. С ее использованием можно будет даже отследить повторный вход драгоценного камня в оборот.

Заместитель министра финансов РФ уточнил, что современные технологии создания синтетических драгоценных камней продвинулись очень далеко. По его словам, по сути, "синтетика" — это тот же камень, что и алмаз, с тем же составом. Разница заключается лишь в том, что синтетический алмаз искусственным путем.

Хотя распознать синтетические алмазы можно с использованием специальной техники, но сделать это очень сложно, так как до сих пор нет однозначного признака, который бы позволил их распознать. Таким образом, сегодня единственным способом гарантировать, что драгоценный камень природного происхождения, является отслеживание подробной истории каждого камня — от шахты до ювелирного магазина.