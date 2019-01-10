Баскетболисты УНИКСа проиграли "Андорре"

Четыре российских клуба провели матчи европейских кубков. Саратовский "Автодор" и "Зенит" из Санкт-Петербурга свои матчи выиграли, а казанский УНИКС и "Нижний Новгород" покинули площадку побежденными.

"Автодор" на своей площадке нанес поражение датскому клубу "Баккен Беарз" 71:60 (19:12, 14:17, 18:22, 20:9). Самым результативным в составе волжан стал Перрин Бьюфорд, набравший 17 очков. "Автодор" выиграл третий матч из трех.

В "Зенит" также у себя дома бы сильнее хорватской "Цедевиты" 98:84 (20:26, 28:18, 22:18, 28:22). Сергей Карасев принес 19 очков. Вклад в победу Марко Симоновича 18 очков. "Зенит" провел первый матч под руководством испанского тренера Жоана Пласы.

УНИКС проиграл в гостях играющей в чемпионате Испании"Андорре" 80:86 (22:27, 20:21, 21:17, 17:21). У казанцев 17 очков принес Пиеррия Генри, 15 – Мелвин Эджим. У УНИКСА и "Зенита" по одной победе и по одному проигрышу.

"Нижний Новгород" играл в Испании против "Мурсии" и проиграл в овертайме 90:94 (17:17, 23:14, 12:20, 31:22, 17:22). Волжан не спасли 33 очка Кендрика Перри.