Федеральная полиция Австралии арестовала почтальона-террориста

Десять лет тюрьмы — за почтовый терроризм. В Австралии задержали мужчину, который отправлял пакеты с неизвестным веществом в дипломатические представительства разных стран. Всего изъято порядка тридцати таких посланий. Эксперты сейчас изучают их содержимое.

В официальном заявлении полиции говорится, что перед судом в Мельбурне задержанный может предстать уже в пятницу. Следствие открыли после сообщения о массовой рассылке. Персонал дипмиссий Великобритании, Германии, Греции, Египта, США и ряда других государств — эвакуировали. Информации о пострадавших нет, сообщает телеканал "Россия 24".