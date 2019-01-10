Министр обороны США резко раскритиковал программу производства самолета F-35

Временный глава Пентагона не нашел цензурных слов, чтобы выразить своё мнение о производстве истребителей F-35 в США. Как сообщает издание "Политико", Патрик Шанахан не раз заявлял, что проект, мягко говоря, "облажался". А корпорация, которая должна выпускать F-35, "не знает, как осуществить программу создания истребителя пятого поколения".

Эта программа стала самой дорогостоящей в истории производства оружия, сообщает телеканал "Россия 24". США потратили на нее примерно полтора триллиона долларов. А в итоге – из-за многочисленных технических проблем – Пентагон прекратил полеты этих истребителей.