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10 января 201906:45

В Черемхове скончался онкобольной мальчик Владислав Шестаков

EPA

В ночь на четверг, 10 января, в больнице города Черемхова скончался онкобольной мальчик Владислав Шестаков, о помощи которому попросили президента России Владимира Путина в ходе его большой пресс-конференции.

Накануне родственники ребенка сообщили, что семья отказалась от планов по транспортировке трехлетнего мальчика за рубеж на лечение. Причиной такого решения стало крайне тяжелое состояние ребенка и заключения врачей о его нетранспортабельности.

Как сообщалось, 20 декабря минувшего года на большой пресс-конференции президента России один из журналистов рассказал о ситуации в семье страдающего тяжелым онкологическим заболеванием мальчика Владислава Шестакова, напоминает ТАСС. Представитель СМИ попросил главу государства оказать содействие в транспортировке больного ребенка, которого согласилась принять на лечение одна из клиник Турции. Ранее мальчика отказались принять клиники Испании и Германии, признав его нетранспортабельным. Российские врачи также констатировали, что перелет больной ребенок не перенесет.

После пресс-конференции Владимира Путина в Министерстве здравоохранения Иркутской области сообщили, что Владислав Шестаков признан неизлечимо больным и нетранспортабельным. В последние дни жизни ребенок был подключен к искусственной вентиляции легких и находился на сильнодействующих обезболивающих препаратах.

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