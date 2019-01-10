Забастовка служащих парализовала авиасообщение в Дюссельдорфе, Кельне и Штутгарте

Сотрудники службы безопасности трех аэропортов Германии начали забастовку. Акции протеста проходят в Дюссельдорфе, Кельне и Штутгарте. Люди требуют повысить зарплату и улучшить условия труда. В течение дня ожидается отмена более пятисот рейсов, больше ста тысяч пассажиров не смогут воспользоваться услугами воздушных гаваней.

В минувший понедельник бастовали работники берлинских аэропортов, что тоже привело к трудностям с авиасообщением, напоминает телеканал "Россия 24".