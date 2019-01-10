Семен Варламов не помог "Колорадо" в игре с "Калгари"

Матчем в канадском Калгари продолжился игровой день в Национальной хоккейной лиге. Местные "Флеймз" принимали команду российского вратаря Семена Варламова "Колорадо Эвеланш". Россиянин вышел на лед, но победы с "лавинами" не добился, проиграв 3:5.

Впрочем, интрига в матче держалась до конца третьего периода. Первый завершился вничью – 2:2. Во втором "огоньки" усилиями Линдхольма вышли вперед. В третьей 20-минутке Фролик на 49-й минуте в четвертый раз огорчил Варламова, но Рантанен за минуту до конца вернул гостей в игру. И все же хозяева забили в пустые ворота (Ткачук) и выиграли, показав отличную реализацию: 5 голов после 16 бросков.